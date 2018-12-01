Молодой ученый из Ингушетии представил в Тюмени инновационный проект

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Проект производства сорбентов для очистки от нефтяных загрязнений из отходов растительного сырья представил молодой ученый из Ингушского университета Джабраил Точиев на форуме технологических предпринимателей "ТехноКульт", который проходил в Тюмени с 7 ноября по 21 декабря.

Сорбенты можно производить из кукурузных початков, скорлупы грецкого ореха, рисовой шелухи и стеблей подсолнуха, сообщил магистрант Ингушского университета. "Если проект, представленный в Тюмени, пройдет отборочный тур, это будет для меня большим достижением, так как являюсь начинающим ученым. Хотел бы и в дальнейшем сотрудничать с инноваторами Тюменской области. Может быть, производимый нами сорбент поможет им в проводимых исследованиях", - отметил Джабраил Точиев.

Молодого ученого, работающего в сфере защиты окружающей среды и экологии, поддержал помощник депутата Государственной Думы РФ Анатолия Карпова в Тюменской области Геннадий Шантуров. Он помог организовать презентацию проекта в Тюменском индустриальном университете, сообщает "Тюменская область сегодня".

Соб. инф.