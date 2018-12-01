"Тюменский бройлер" продолжает наращивать объемы производства

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Три современных птичника и новая производственная линия по выпуску полуфабрикатов построены на птицефабрике "ПРОДО Тюменский бройлер" в 2018 году.

"Реализация крупного инвестпроекта по модернизации производства стала возможной благодаря поддержке областных властей, которые грамотно работают с инвесторами. Сейчас мы уже можем говорить о промежуточных результатах. Один новый птичник по эффективности равен трем старым корпусам", - сообщила директор птицефабрики Оксана Величко. В 2018 году птицефабрика произвела продукции на 400 тонн больше, чем в в 2017 году. В результате модернизации объем производства в 2019 году вырастет еще на 10%.

Еще одним новшеством стала линия по выпуску котлет. Сейчас объем их производства составляет 50-60 тонн, то в дальнейшем появится возможность производить до 200 тыс. тонн в месяц. "Этот продукт тюменцы уже оценили. Быстрота и простота приготовления делают их доступными для любого возраста, даже школьного. Развитие линейки полуфабрикатов - наш несомненный приоритет", - отметила Оксана Величко.

Соб. инф.