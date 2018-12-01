  • 22 декабря 201822.12.2018суббота
  • USD68,0085
    EUR77,9717
  • В Тюмени -13..-15 С 2 м/с ветер северо-западный

"Тюменский бройлер" продолжает наращивать объемы производства

Общество, 13:54 22 декабря 2018

admtyumen.ru

Три современных птичника и новая производственная линия по выпуску полуфабрикатов построены на птицефабрике "ПРОДО Тюменский бройлер" в 2018 году.

"Реализация крупного инвестпроекта по модернизации производства стала возможной благодаря поддержке областных властей, которые грамотно работают с инвесторами. Сейчас мы уже можем говорить о промежуточных результатах. Один новый птичник по эффективности равен трем старым корпусам", - сообщила директор птицефабрики Оксана Величко. В 2018 году птицефабрика произвела продукции на 400 тонн больше, чем в в 2017 году. В результате модернизации объем производства в 2019 году вырастет еще на 10%.

Еще одним новшеством стала линия по выпуску котлет. Сейчас объем их производства составляет 50-60 тонн, то в дальнейшем появится возможность производить до 200 тыс. тонн в месяц. "Этот продукт тюменцы уже оценили. Быстрота и простота приготовления делают их доступными для любого возраста, даже школьного. Развитие линейки полуфабрикатов - наш несомненный приоритет", - отметила Оксана Величко.

Соб. инф.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:48 22.12.2018Начато строительство нового моста через реку Пур на Ямале
18:18 22.12.2018"Правовой марафон для пенсионеров" проходит в Тюменском районе
18:01 22.12.2018Проект "Сказка на дом" для особых детей реализуют в Заводоуковске
18:00 22.12.201823 декабря - события дня