Тюменский театральный центр "Космос" представит новые форматы постановок

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Различные форматы своих спектаклей представит тюменцам молодежный театральный центр "Космос" 22 и 23 декабря. На втором этаже Технопарка дети смогут искупаться в бассейне с фасолью.

Среди театральных инноваций "Космоса" - спектакль в формате baby-среды "Космическое путешествие" для детей от 6 месяцев и спектакль-воспоминание "Внешние побочные", премьера которого состоится 29 декабря.

Особенность первого проекта в его "трогательности": здесь нет разделения на сцену и зал, актеры напрямую взаимодействуют с детьми и родителями, а ребенок может трогать, сыпать, мять декорации. Такой формат придумала Екатерина Гаева - организатор проекта BabyLab в Москве.

Также в интерактивной зоне "Космоса" будут наушники и плееры, в которых прозвучат реальные истории из детства тюменцев. Их команда молодежного театрального центра собрала во время кастинга к новому спектаклю-воспоминанию "Внешние побочные", сообщает "Мой портал".

Соб. инф.