Преподаватели Тюменского госуниверситета посетили Вьетнам и Узбекистан

Фото: ТюмГУ Фото: ТюмГУ

Преподаватели Тюменского госуниверситета провели ряд встреч, образовательных и профориентационных мастер-классов для педагогов и школьников Вьетнама и Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ТюмГУ. В рамках проекта "Механизмы продвижения конкурсных мероприятий по русскому языку и литературе в поликультурных образовательных пространствах" педагоги в период с 10 по 16 декабря посетили Ханой и Ташкент.

Во Вьетнаме тюменские преподаватели встретились с директорами и учителями русского языка спецшкол и обсудили перспективы сотрудничества. Для учеников старших классов провели конкурс-состязание "Веселый русский язык", в игровой форме познакомили с Тюменью и Тюменским государственным университетом. В занятиях участвовали более 150 вьетнамских школьников, рассказала заведующая кафедрой русского языка ТюмГУ Лариса Басова.

В Узбекистане на базе Ташкентского университета узбекского языка и литературы им. А. Навои преподаватели ТюмГУ представили современные цифровые образовательные ресурсы, продемонстрировали способы актуализации игровых и конкурсных технологий в практике преподавания русского языка как иностранного.

Для учителей и старшеклассников прошел двухдневный лингвокультурный марафон. Более 100 ташкентских школьников разгадывали ребусы, шарады, готовили собственные небольшие выступления на заданные культурологические темы. Намерение продолжить сотрудничество с Тюменским государственным университетом выразили ректор Университета имени А. Навои Шухрат Сирожиддинов и директор Русского культурного центра в Ташкенте Сергей Миронов.

"Преподаватели русского языка и во Вьетнаме, и в Узбекистане отмечали необходимость таких встреч. Они позволяют обмениваться новыми методиками в обучении русскому языку, вдохновляют на создание своих образовательных технологий. И, конечно, поддерживают интерес к русскому языку и культуре", - рассказала директор Центра адаптационных практик и тестирования ТюмГУ Светлана Драчева.

Соб. инф.