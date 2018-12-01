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"Правовой марафон для пенсионеров" проходит в Тюменском районе

Общество, 18:18 22 декабря 2018

фото: ИА "Тюменская линия"

Просветительский проект "Правовой марафон для пенсионеров", направленный на формирование правовой культуры и социальной адаптации людей старшего поколения, стартовал в Тюменском районе.

Первое встреча в рамках проекта прошла в Винзилях. С жителями поселка и соседних муниципалитетов встретились представители регионального отделения фонда социального страхования, службы уполномоченного по правам человека в Тюменской области, УМВД РФ по Тюменской области, пенсионного фонда, прокуратуры и администрации Тюменского района. Участники мероприятия ответы на самые разные вопросы, в том числе - консультации, как не попасться на уловки мошенников сообщает "АиФ в Западной Сибири".

Специалисты напомнили жителям единый номер вызова экстренных оперативных служб "112". На встрече активно обсуждалась возможность создания карманного телефонного справочника экстренных служб и служб профилактики для распространения среди людей старшего возраста через местный Совет ветеранов. Также пожилые люди высказали просьбу организовать бесплатную юридическую консультацию на территории Винзилей один раз в неделю по предварительной записи.

"Правовой марафон для пенсионеров" продолжился в селах Ембаево и Онохино.

Соб. инф.

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