Тюменский проект "Ноль плюс" собирается удивить жителей Тобольска

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Снять профессиональный короткометражный игровой фильм "Тобольск, I loveU" и реализовать еще несколько проектов в древней столице Сибири организаторы международного кинофестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс" в 2019 году.

"В планах - уроки, игры о кино в каждом образовательном учреждении Тобольска и школа игрового кино и анимации", - рассказал исполнительный продюсер кино школы "Ноль Плюс" Александр Школенко.

Международный кинофестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс" был организован в Тюмени в 2013 году и ежегодно проходит в областной столице, сообщает "Вслух.ру" На кинофестиваль заявляются молодые студии со всего мира.

Соб. инф.