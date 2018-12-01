  • 23 декабря 201823.12.2018воскресенье
  • USD68,0085
    EUR77,9717
  • В Тюмени -17..-19 С 4 м/с ветер северный

Тюменский проект "Ноль плюс" собирается удивить жителей Тобольска

Общество, 19:24 22 декабря 2018

kriv.vse-dlja-jenwin.ru

Снять профессиональный короткометражный игровой фильм "Тобольск, I loveU" и реализовать еще несколько проектов в древней столице Сибири организаторы международного кинофестиваля детского и семейного кино "Ноль Плюс" в 2019 году.

"В планах - уроки, игры о кино в каждом образовательном учреждении Тобольска и школа игрового кино и анимации", - рассказал исполнительный продюсер кино школы "Ноль Плюс" Александр Школенко.

Международный кинофестиваль детского и семейного кино "Ноль Плюс" был организован в Тюмени в 2013 году и ежегодно проходит в областной столице, сообщает "Вслух.ру" На кинофестиваль заявляются молодые студии со всего мира.

Соб. инф.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:22 22.12.2018Юные жители Тюменского района приняли участие в проекте "Мы вместе!"
19:24 22.12.2018Тюменский проект "Ноль плюс" собирается удивить жителей Тобольска
18:48 22.12.2018Начато строительство нового моста через реку Пур на Ямале
18:18 22.12.2018"Правовой марафон для пенсионеров" проходит в Тюменском районе