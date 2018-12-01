Юные жители Тюменского района приняли участие в проекте "Мы вместе!"

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Конкурсная игра для трудных подростков и их наставников "Мы вместе!" прошла в Горьковской школе Тюменского района. На игровой площадке встретились команды всех 23 муниципальных образований столичного.

Подростки и их взрослые помощники пели в караоке, передвигались с закрытыми глазами, ориентируясь только на голос партнера, создавали совместный рисунок и поделку буквально рука об руку.

Победителями игры стали команды из Винзилей, Богандинского и Горьковского муниципальных образований. Всем игрокам вручили дипломы участников, а лучшие команды получили приглашения на елку главы Тюменского района и сертификат на посещение тюменского аквапарка "ЛетоЛето", сообщает управление информационной политики и информатизации администрации Тюменского района.

Соб. инф.