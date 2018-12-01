Тюменские казаки подвели итоги года

Архивное фото комитета по делам национальностей Тюменской области Архивное фото комитета по делам национальностей Тюменской области

Тюменское хуторское казачье общество подвело итоги своей деятельности в 2018 году. Казачий круг под председательством атамана Олега Балаховцева прошел в поселке Боровский, сообщает управление информационной политики и информатизации администрации Тюменского района.

Члены казачьего общества развивали фермерское сельскохозяйственное производство, участвовали в охране общественного порядка – в составе народной дружины с мая по сентябрь на конях патрулировали места отдыха – содействовали администрации поселка Боровский в решении вопросов местного значения.

Приглашенный на круг атаман Южно-Тобольского отдельского казачьего общества Николай Белослудцев предложил усилить работу с молодежью и детьми, направить внимание на допризывную подготовку к несению военной службы в казачьих кадетских корпусах, классах, воскресных школах, спортивных секциях и клубах.

Четверо активных членов казачьего общества отмечены благодарственными письмами.