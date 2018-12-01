Названы победители конкурса народного творчества "Столичный сувенир - 2018"

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Торжественная церемония награждения победителей конкурса самодеятельного народного творчества "Столичный сувенир - 2018" и гала-концерт прошли в Богандинском доме культуры.

Конкурс проходил в шести номинациях: эстрадный, народный, академический вокал; хореография (эстрадная и народная), театральное, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. Победителям вручено 160 наград.

Среди победителей 2018 года фольклорно- этнографический ансамбль "Шытыр-шатыр", ансамбль казачьей песни "Багатица", хор русской песни "Сибирь".

Дипломом лауреата первой степени в номинации "Народная хореография" отмечены хореографический ансамбль "Синтез" и ансамбль народного танца "Успех". Гран-при в этой номинации - у танцевального коллектива "Конфетти". Лауреатами первой степени в номинации "Изобразительное искусство" названы Элона Темникова, в номинации "Декоративно-прикладное искусство" - Елизавета Пономарева, Альбина Бикмеева, Ирина Сырцева и Норай Петросян, пишет "Мегатюмень".