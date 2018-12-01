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Движению "Круговорот" нужен оператор горячей линии

Общество, 11:24 23 декабря 2018

Фото: ИА "Тюменская линия"

Оператор горячей линии требуется экологическому движению "Круговорот", об этом сообщается на официальной странице проекта ВКонтакте.

Эко-волонтеры надеются, что откликнется человек, который захочет влиться в команду "Круговорота". Оператор должен принимать 2-3 звонка в день.

"Важно, чтобы новый член команды практиковал раздельный сбор отходов и знал, что такое макулатура и маркировка на пластике. Также необходимо уметь пользоваться базой проекта", - отмечается в группе.

"Круговорот" предоставляет сим-карту и телефон, несет расходы по оплате "горячей линии". Чтобы попробовать свои силы в этом общественном деле, необходимо связаться с волонтерами, пишет "Вслух.ру".

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