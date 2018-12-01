Лучшего спасателя определили в регионе

| Фото: ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Cпасатель 1 класса Тюменского поисково-спасательного отряда областной службы экстренного реагирования Павел Мотовинский стал лучшим спасателем Тюменской области по итогам X Всероссийского фестиваля по тематике безопасность и спасение людей "Созвездие мужества", сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Мотовинский пришел в отряд в 2006 году и прошел путь от неопытного новичка до высококвалифицированного специалиста. Приобрел и освоил специальности судоводителя, водолаза 5 разряда, водителя категории "В", десантника СУР, тракториста категории "А".

Неоднократно принимал участие в соревнованиях по спасательному многоборью. В 2015 году в составе сборной команды Тюменской областной службы экстренного реагирования стал бронзовым призером шестнадцатого открытого чемпионата России по многоборью спасателей в международном зачете.

За добросовестный и самоотверженный труд по поиску, спасению и оказанию помощи пострадавшим, Павел Мотовинский неоднократно поощрялся ведомственными наградами: медалями МЧС России "Маршал Василий Чуйков", "За отвагу на пожаре", "За усердие", нагрудным знаком "Участнику ликвидации последствий ЧС".

"Ежегодно в рамках фестиваля "Созвездие мужества" определяются лучшие пожарные и спасатели, журналисты и добровольцы, подразделения Главного управления МЧС России по Тюменской области. Эффективность работы при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и спасении людей, во много зависит от степени подготовленности личного состава, а соревнование за победу в любой номинации - это дополнительные тренировки, на которых оттачиваются навыки необходимые при реагировании на ЧС", - отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области (по ГПС).