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Тюменский район лидирует по производству молока

Экономика, 13:16 23 декабря 2018

Архивное фото admtyumen.ru

7 тыс. 274 коров - дойной стадо Тюменского района. Предполагается, что по итогам года здесь будет получено более 46 тыс. тонн молока.

Что касается продуктивности коров - район занимает лишь пятое место по региону. В среднем от одной коровы получают 5 тыс. 250 кг молока в год.

Использование резервов для роста продуктивности скота обсудили на расширенном заседании совета по реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК". Как отметил директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов, у Тюменского района высокие стартовые позиции.

"Необходимо максимально использовать этот потенциал, придать новый импульс развитию производства, используя программы государственной поддержки", – считает он.

Один из резервов продуктивности, по мнению специалистов областного департамента АПК, – повышение эффективности племенной работы, пишет "Комсомольская правда- Тюмень".

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