Более ста шестидесяти тысяч тонн овощей собрали с полей Тюменской области

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Сто шестьдесят тысяч тонн картофеля, пшеницы, капусты, морковы и других сельхозкультур собрали в агрофирме КРиММ в 2018 году. Об этом рассказал генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов, подводя итоги года.

"Сейчас для себя мы определили следующие приоритеты развития - это торговые сети, экспорт и переработка. С первыми всегда было сложно работать, но сейчас рынок устроен таким образом, что без них крупным предприятиям не обойтись, поэтому так или иначе приходится выстраивать диалог. По экспорту этот год стал знаковым. Наладили деловые отношения с Узбекистаном, отгрузили первую партию картофеля в Азербайджан", - пояснил он.

Одна из главных задач, которую также в этом году решали в КРиММе, касалась повышения производительности труда.