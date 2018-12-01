В Ишиме по-новому взглянули на профилактику экстремизма среди несовершеннолетних

| Фото: Pravo.ru | Фото: Pravo.ru

Грантовые социальные программы реализуют в ишимском пединституте. Проекты "Школа востоковеда" и "Кросскультурный штурм" направлены на профилактику экстремизма среди несовершеннолетних.

Как рассказал ведущий эксперт Экспертного научного центра по противодействию идеологии экстремизма и терроризма ТюмГУ Александр Ярков, в основе - использование интеллектуального и духовного ресурса самой молодежи.

"Привлекаемые к проекту студенты и аспиранты быстрее выстраивают контакты и реагируют активнее. Попутно реализуется задача — еще раз обратить внимание взрослых на опасность, которую представляет для детей увлечение экстремистским контентом в социальных сетях, "знакомство" с террористической идеологий в печатных изданиях", - уточнил он.

Реализация проекта "Кросскультурный штурм" продолжится в 2019 году, пишет "Тюменская область сегодня".