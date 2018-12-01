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Тематические недели стартовали в школах и техникумах Тюменской области

Общество, 16:24 23 декабря 2018

фото: euroelectrica.ru

В школах и техникумах Тюменской области начались тематические недели. Так, например, у малышей в Ярковской школе прошла неделя математики.

В первый день ребята попали в "Мир занимательной математики": решали геометрические задачи. Во второй день - проявляли математическую смекалку, соревнуясь в решении занимательных задач. Кроме этого ребята прошли "Математический марафон".

В отличии от школьников, с техникумах и колледжах тематические недели посвящены не наукам, а профессиям. В Тюменском лесотехническом техникуме прошли недели кинологии и специальности "Лесное и парковое хозяйство". Студенты подключились к всероссийской акции "Живи, лес".

Кроме этого на встрече со специалистом предприятия-работодателя "Рослесозащита" ребята узнали о вредителях. В рамках тематической недели среди студентов также прошли конкурсы профмастерства, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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