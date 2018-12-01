Финальный эфир "Политической кухни" можно посмотреть в сети Интернет

| Фото: moi-portal.ru | Фото: moi-portal.ru

Финальный эфир проекта "Политическая кухня" прошел 22 декабря. В 2018 году в проекте участвовали 48 человек.

В рамках проекта было проведено шесть тематических блоков: "Бизнес и политика", "Исполнительная власть", "Имидж политика", "СМИ", "Система избирательного права" и "Партийная система". В ходе каждой из проектных встреч участники зарабатывали баллы. По пять баллов за посещение мероприятия, активность в соцсетях и эксперта. Семь баллов мог получить тот, кто выполнял домашнее задание.

По итогу образовательного месяца наибольшее количество баллов заработали пять финалистов: Евгений Цимбалов, Дарья Якушева, Анастасия Ялунина, Иван Стешенцев, Станислав Реутов. Оргкомитет проекта решил, что участник Федор Маслов, занявший по баллам шестое место, также достоин принять участие в финале проекта и побороться за главный приз.

В прямом эфире финалисты выступили с предвыборной речью "Почему я должен стать победителем проекта!", анонсировали свой проект или законодательную инициативу, которую представили бы на очной защите проектов для вступления в Общественную молодежную палату.

В экспертную комиссию эфира вошли депутат Тюменской областной Думы шестого созыва Ольга Швецова, заместитель председателя Молодежного парламента при Государственной Думе Федерального собрания РФ Кирилл Харитонов, член Общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе 6 созыва, депутат Московского муниципального образования 5 созыва Тимур Темуркаев.

Победителям проекта выдали ценные призы от организаторов, возможность стать частью команды Общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе и экскурсия в Государственную Думу Российской Федерации.

Запись прямого эфира можно пересмотреть на странице проекта.