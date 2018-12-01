Тюменцам напомнили о способах получения информации об актировках

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Занятия в городских общеобразовательных учреждениях будут отменены при низкой температуре наружного воздуха в соответствии с принятыми параметрами погодных условий. Об этом напоминает департамент образования администрации Тюмени.

Источником получения информации об актированных днях остается официальной портал администрации Тюмени, а также его аккаунты в социальных сетях: Twitter.com (@Tyumen_adm), ВКонтакте (группа "Тюмень – наш дом"), Facebook (группа "Тюмень – наш дом"), "Одноклассники" (группа "Тюмень – наш дом").

Тюменцы также смогут получить достоверную информацию в центре информирования населения администрации Тюмени по телефону 45-15-20 с 6 часов 30 минут до 8 часов – для занятий первой смены и с 11 до 15 часов – для занятий второй смены. Кроме того, в актированные дни об отмене занятий объявляют на тюменских радиостанциях и телеграм-канале "Актировки/Тюмень".

Информация публикуется с 15 ноября 2018 года по 7 марта 2019 года с перерывом на зимние каникулы.

Напоминаем, что в актированные дни в школах города организовано дежурство педагогов по встрече и проведению внеклассных мероприятий с учениками, пришедшими в образовательное учреждение.