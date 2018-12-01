В тюменских школах пройдет фестиваль детского творчества

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Фестиваль детского творчества "Новогодний дивертисмент" среди учеников 1-6 классов пройдет в школах Тюмени с 24 по 29 декабря, сообщает городской департамент образования.

На сцены школ выйдут танцевальные, вокальные, инструментальные и театральные коллективы учеников и их родителей.

Участники представят творческие номера в четырех номинациях: "Хрустальный голос" − эстрадное, академическое, джазовое и хоровое пение, "Зимняя поземка" - народный танец, модерн и брейк-данс, "Новогодняя история" − миниатюра, художественное чтение и кукольный театр, "Новогодний серпантин" − коллективное музицирование на различных инструментах.

Оценивать выступления будет независимое жюри, в состав которого войдут эксперты в области творческих компетенций, родители и педагоги. За оригинальные костюмы, интересный антураж номера и увлекательную композицию коллективы получат сценические новогодние титулы.

Участникам также вручат благодарственные письма от Деда Мороза и Снегурочки и сладкие подарки. Завершится "Новогодний дивертисмент" праздничным представлением зимних волшебников.