В тюменских школах пройдет фестиваль детского творчества
Фестиваль детского творчества "Новогодний дивертисмент" среди учеников 1-6 классов пройдет в школах Тюмени с 24 по 29 декабря, сообщает городской департамент образования.
На сцены школ выйдут танцевальные, вокальные, инструментальные и театральные коллективы учеников и их родителей.
Участники представят творческие номера в четырех номинациях: "Хрустальный голос" − эстрадное, академическое, джазовое и хоровое пение, "Зимняя поземка" - народный танец, модерн и брейк-данс, "Новогодняя история" − миниатюра, художественное чтение и кукольный театр, "Новогодний серпантин" − коллективное музицирование на различных инструментах.
Оценивать выступления будет независимое жюри, в состав которого войдут эксперты в области творческих компетенций, родители и педагоги. За оригинальные костюмы, интересный антураж номера и увлекательную композицию коллективы получат сценические новогодние титулы.
Участникам также вручат благодарственные письма от Деда Мороза и Снегурочки и сладкие подарки. Завершится "Новогодний дивертисмент" праздничным представлением зимних волшебников.