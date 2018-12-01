25 декабря - события дня
В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, большой зал) начнется заседание Тюменской городской думы.
В Тюмени в 12 часов в атриуме Музейного комплекса им. И.Я Словцова (ул. Советская, 63) начнется пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора, посвященная итогам 2018 года. С 11 часов будет работать интерактивная выставка, посвященная достижениям Тюменской области.
В Тюмени в 15 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется подписание соглашения между правительством Тюменской области и ПАО "МегаФон".
В Тюмени в 16 часов в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. Валерии Гнаровской, 1) начнется церемония награждения призеров и лауреатов областного конкурса "Спортивная элита – 2018".
Этот день в истории:
1000 — Иштван I Святой коронован королем Венгрии.
1492 — на острове Эспаньола Колумбом основано первое в Новом Свете поселение — Ла-Навидад.
1564 — родился Абрахам Блумарт, нидерландский художник.
1709 — родился Жюльен Офре де Ламетри, французский врач и философ-материалист.
1759 — в Санкт-Петербурге академик Йозеф Браун впервые получил твердую ртуть.
1859 — родился Николай Касаткин, русский советский живописец, участник Товарищества передвижников.
1872 — родилась Элена Рубинштейн, основательница косметической линии и сети магазинов в США, Франции и Великобритании.
1938 — родился Аркадий Хайт, писатель, сатирик, драматург, сценарист, народный артист России.
1946 — в СССР под руководством И. В. Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор.
1958 — родился Константин Кинчев, советский и российский певец, музыкант, автор песен, лидер рок-группы "Алиса".
1979 — начало ввода советских войск в Афганистан.
1991 — отставка Михаила Горбачева с поста президента СССР. Официально наименование РСФСР изменено на Российская Федерация (Россия).
1993 — вступила в силу действующая Конституция России, принятая на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года.
2010 — начался аномальный ледяной дождь, прошедший за две недели по средним широтам Северного полушария от Европы до США.
2016 — катастрофа Ту-154 под Сочи. Погибли 92 человека.