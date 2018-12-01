25 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, большой зал) начнется заседание Тюменской городской думы.

В Тюмени в 12 часов в атриуме Музейного комплекса им. И.Я Словцова (ул. Советская, 63) начнется пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора, посвященная итогам 2018 года. С 11 часов будет работать интерактивная выставка, посвященная достижениям Тюменской области.

В Тюмени в 15 часов в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45) начнется подписание соглашения между правительством Тюменской области и ПАО "МегаФон".

В Тюмени в 16 часов в Центре олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" (ул. Валерии Гнаровской, 1) начнется церемония награждения призеров и лауреатов областного конкурса "Спортивная элита – 2018".

Этот день в истории:

1000 — Иштван I Святой коронован королем Венгрии.

1492 — на острове Эспаньола Колумбом основано первое в Новом Свете поселение — Ла-Навидад.

1564 — родился Абрахам Блумарт, нидерландский художник.

1709 — родился Жюльен Офре де Ламетри, французский врач и философ-материалист.

1759 — в Санкт-Петербурге академик Йозеф Браун впервые получил твердую ртуть.

1859 — родился Николай Касаткин, русский советский живописец, участник Товарищества передвижников.

1872 — родилась Элена Рубинштейн, основательница косметической линии и сети магазинов в США, Франции и Великобритании.

1938 — родился Аркадий Хайт, писатель, сатирик, драматург, сценарист, народный артист России.

1946 — в СССР под руководством И. В. Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор.

1958 — родился Константин Кинчев, советский и российский певец, музыкант, автор песен, лидер рок-группы "Алиса".

1979 — начало ввода советских войск в Афганистан.

1991 — отставка Михаила Горбачева с поста президента СССР. Официально наименование РСФСР изменено на Российская Федерация (Россия).

1993 — вступила в силу действующая Конституция России, принятая на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года.

2010 — начался аномальный ледяной дождь, прошедший за две недели по средним широтам Северного полушария от Европы до США.

2016 — катастрофа Ту-154 под Сочи. Погибли 92 человека.