27 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в гимназии №21 (ул. Орджоникидзе, 49) начнется городской конкурс по робототехнике "Робофест".

В Тюмени в 13 часов на площади 400-летия Тюмени начнется открытие резиденции Деда Мороза.

В Тюмени в 14 часов на бульваре Шаимский жилого района Ватутина начнется театрализованная игровая программа "Новогодний игроград!".

В Тюмени в 14 часов в средней школе № 9/2 (ул. Шишкова, 15) начнется новогоднее представление для детей "Новогодний фейерверк друзей".

В Тюмени в 15 часов в городском департаменте по спорту и молодежной политике (ул. Володарского, 7) начнется встреча тюменских лидеров Российского движения школьников.

В Тюмени в 18 часов в Сквере "Казачьи луга" (ул. Домостроителей, 22/2) начнется открытие новогодней елки "Нам праздник веселый Зима принесла".

В Тюмени в 19 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165 А) начнется открытие Года театра, учреждение ежегодной премии, поздравление театров-студий.

Этот день в истории:

1076 - умер великий князь киевский Святослав II.

1825 - от раны умер генерал-губернатор Петербурга, герой Отечественной войны 1812 года, сподвижник Суворова и Кутузова граф Михаил Милорадович.

1917 - декретом ВЦИК в Советской России были национализированы все банки.

1925 - в ночь на 28 декабря в номере ленинградской гостиницы "Англетер" покончил с собой поэт Сергей Есенин.

1932 - в СССР введена паспортная система.

1934 - родился Николай Сличенко, певец и актер, исполнитель цыганских песен и романсов.

1938 - в пересыльном лагере ГУЛАГа Вторая Речка под Владивостоком умер от паралича сердца (по официальной версии) Осип Мандельштам.

1938 - в Советском Союзе учреждена высшая награда за трудовые подвиги - звание Героя Социалистического Труда.

1941 - Дмитрий Шостакович завершил работу над партитурой Седьмой (Ленинградской) симфонии.

1948 - родился французский актер Жерар Депардье.

1971 - родился киноактер Сергей Бодров-младший.

2002 - в Грозном взорвано здание Совета Министров Чечни. Погибли более 60 человек.