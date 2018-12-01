27 декабря - события дня
В Тюмени в 11 часов в гимназии №21 (ул. Орджоникидзе, 49) начнется городской конкурс по робототехнике "Робофест".
В Тюмени в 13 часов на площади 400-летия Тюмени начнется открытие резиденции Деда Мороза.
В Тюмени в 14 часов на бульваре Шаимский жилого района Ватутина начнется театрализованная игровая программа "Новогодний игроград!".
В Тюмени в 14 часов в средней школе № 9/2 (ул. Шишкова, 15) начнется новогоднее представление для детей "Новогодний фейерверк друзей".
В Тюмени в 15 часов в городском департаменте по спорту и молодежной политике (ул. Володарского, 7) начнется встреча тюменских лидеров Российского движения школьников.
В Тюмени в 18 часов в Сквере "Казачьи луга" (ул. Домостроителей, 22/2) начнется открытие новогодней елки "Нам праздник веселый Зима принесла".
В Тюмени в 19 часов в молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165 А) начнется открытие Года театра, учреждение ежегодной премии, поздравление театров-студий.
Этот день в истории:
1076 - умер великий князь киевский Святослав II.
1825 - от раны умер генерал-губернатор Петербурга, герой Отечественной войны 1812 года, сподвижник Суворова и Кутузова граф Михаил Милорадович.
1917 - декретом ВЦИК в Советской России были национализированы все банки.
1925 - в ночь на 28 декабря в номере ленинградской гостиницы "Англетер" покончил с собой поэт Сергей Есенин.
1932 - в СССР введена паспортная система.
1934 - родился Николай Сличенко, певец и актер, исполнитель цыганских песен и романсов.
1938 - в пересыльном лагере ГУЛАГа Вторая Речка под Владивостоком умер от паралича сердца (по официальной версии) Осип Мандельштам.
1938 - в Советском Союзе учреждена высшая награда за трудовые подвиги - звание Героя Социалистического Труда.
1941 - Дмитрий Шостакович завершил работу над партитурой Седьмой (Ленинградской) симфонии.
1948 - родился французский актер Жерар Депардье.
1971 - родился киноактер Сергей Бодров-младший.
2002 - в Грозном взорвано здание Совета Министров Чечни. Погибли более 60 человек.