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28 декабря - события дня

Общество, 17:54 27 декабря 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в областном правительстве (ул. Володарского, 45, 3 этаж, большой зал) начнется награждение победителей и призеров Тюменского областного межотраслевого конкурса "Инженер года".

В Тюмени в 15 часов в Тюменском театре кукол (ул. Кирова, 36) начнется елка главы Тюменского района для одаренных детей.

В Тюмени в 18 часов 30 минут в Тюменском театре кукол (ул. Кирова, 36) начнется торжественная церемония подведения итогов районного конкурса "Спортивная элита-2018" Тюменского района.

В Тюмени пройдет отчетно-выборная конференция Тюменского регионального отделения Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России".

Этот день в истории:

1065 - близ Лондона основано Вестминстерское аббатство - место коронации английских монархов.

1895 - в Париже состоялся первый в мировой истории публичный киносеанс.

1897 - родился советский полководец Иван Конев.

1903 - родился кинорежиссер Михаил Калатозов.

1908 - чудовищное землетрясение полностью разрушило Мессину на Сицилии.

1908 - родился Евгений Вучетич, советский скульптор.

1937 - умер от опухоли мозга французский композитор Морис Равель.

1945 - умер американский писатель и публицист Теодор Драйзер.

1973 - во Франции опубликована книга Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ".

1979 - в Москве вступил в строй самый крупный в мире крытый велотрек в Крылатском.

1984 - умер физик, академик Исаак Кикоин.

2002 - Россия передала Грузии двух террористов, подозреваемых в покушении на президента Шеварднадзе.

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