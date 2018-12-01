28 декабря - события дня
В Тюмени в 11 часов в областном правительстве (ул. Володарского, 45, 3 этаж, большой зал) начнется награждение победителей и призеров Тюменского областного межотраслевого конкурса "Инженер года".
В Тюмени в 15 часов в Тюменском театре кукол (ул. Кирова, 36) начнется елка главы Тюменского района для одаренных детей.
В Тюмени в 18 часов 30 минут в Тюменском театре кукол (ул. Кирова, 36) начнется торжественная церемония подведения итогов районного конкурса "Спортивная элита-2018" Тюменского района.
В Тюмени пройдет отчетно-выборная конференция Тюменского регионального отделения Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России".
Этот день в истории:
1065 - близ Лондона основано Вестминстерское аббатство - место коронации английских монархов.
1895 - в Париже состоялся первый в мировой истории публичный киносеанс.
1897 - родился советский полководец Иван Конев.
1903 - родился кинорежиссер Михаил Калатозов.
1908 - чудовищное землетрясение полностью разрушило Мессину на Сицилии.
1908 - родился Евгений Вучетич, советский скульптор.
1937 - умер от опухоли мозга французский композитор Морис Равель.
1945 - умер американский писатель и публицист Теодор Драйзер.
1973 - во Франции опубликована книга Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ".
1979 - в Москве вступил в строй самый крупный в мире крытый велотрек в Крылатском.
1984 - умер физик, академик Исаак Кикоин.
2002 - Россия передала Грузии двух террористов, подозреваемых в покушении на президента Шеварднадзе.