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Ялуторовские музеи приглашают на новогодние экскурсии и мастер-классы

Общество, 09:24 30 декабря 2018

Архивное фото ИА "Тюменская линия"

В Ялуторовске сотрудники музеев подготовили для посетителей новогодние программы, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Так, в музее "Торговые ряды" (ул. Первомайская, 19) в течение всех каникул будет проводиться урок "Новый год: история праздника". Дети от 6 лет могут познакомиться с традициями встречи Нового года на Руси, узнать, какими игрушками украшали елку в прежние времена. А участники интерактивного занятия "Новогодняя планета" узнают об обычаях встречи этого праздника в других странах.

Будет возможность у ребят, пришедших в "Торговые ряды", и самим заняться праздничным рукоделием – на мастер-классе "Новогодняя снежинка" их научат мастерить ажурное воздушное украшение. Не обойдется и без традиционного "Новогоднего бала-маскарада" - с играми, танцами, подарками в компании Золушки, Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев.

В музее "Дом природы" (ул. Революции, 54) ребят порадуют театрализованной экскурсией "В снежном царстве, морозном государстве", мастер-классами по декупажу и изготовлению рождественского ангела.

В Историко-мемориальном музее (ул. Революции, 75) – мастер-классом по росписи елочки из теста и музейным уроком "Рождество в дворянском доме".

Сотрудники Ялуторовского краеведческого музея (ул. Революции, 75) ждут юных земляков на игровую программу "Волшебный ключ от новогодней сказки". Во всех этих мероприятиях можно принять участие до середины января.

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