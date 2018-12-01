  • 30 декабря 201830.12.2018воскресенье
  • USD69,4706
    EUR79,4605
  • В Тюмени -22..-24 С 3 м/с ветер юго-западный

Крупный рогатый скот посчитали в Тюменском районе

Экономика, 10:24 30 декабря 2018

Архивное фото admtyumen.ru

В частных подворьях Тюменского района содержится 3 тыс. 233 головы крупного рогатого скота, в том числе 1 тыс. 96 коров и 7 тыс. 702 овец и коз. Такие данные предоставили в управлении АПК администрации района.

Кроме того, в ЛПХ Тюменского района насчитывается почти 3 тыс. 500 свиней. Что касается птиц - их около 53 тыс.

Больше всего крупного рогатого скота держат жители Каскаринского муниципального образования - 539 голов. На втором месте – Нижнепышминское МО - 283 головы, третье с одинаковым результатом в 204 головы делят Ембаевское и Чикчинское муниципальные образования, пишут "Аргументы и Факты в Западной Сибири".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:18 30.12.2018Россия активно наращивает золотой запас
10:24 30.12.2018Крупный рогатый скот посчитали в Тюменском районе
08:14 30.12.2018Около ста километров дорог Тюменского района приведут в порядок в 2019 году
17:20 29.12.2018Ямальскую оленину отправили в Финляндию