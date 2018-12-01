Крупный рогатый скот посчитали в Тюменском районе

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В частных подворьях Тюменского района содержится 3 тыс. 233 головы крупного рогатого скота, в том числе 1 тыс. 96 коров и 7 тыс. 702 овец и коз. Такие данные предоставили в управлении АПК администрации района.

Кроме того, в ЛПХ Тюменского района насчитывается почти 3 тыс. 500 свиней. Что касается птиц - их около 53 тыс.

Больше всего крупного рогатого скота держат жители Каскаринского муниципального образования - 539 голов. На втором месте – Нижнепышминское МО - 283 головы, третье с одинаковым результатом в 204 головы делят Ембаевское и Чикчинское муниципальные образования, пишут "Аргументы и Факты в Западной Сибири".