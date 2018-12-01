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Ишимцев ждет "Живая сказка"

Общество, 11:24 30 декабря 2018

ИА "Тюменская линия"

Несколько оригинальных проектов подготовили сотрудники музейных учреждений Ишима для детей. В новогодние каникулы маленьких ишимцев приглашают на спектакли и сказочные представления, сообщает департамент культуры Тюменской области.

В здании музея "Городская управа" (ул.Ленина, 64), можно увидеть "Живую сказку". Здесь зрителей ждут спектакли, которые представляют собой синтез сразу трех направлений. Сказку в исполнении талантливого чтеца, сотрудницы музея Натальи Соглаевой, сопровождает музыкальный аккомпанемент на акустической гитаре от Михаила Оломенцева, а визуальные образы создает в режиме "онлайн" художник-иллюстратор Максим Постивой. В итоге каждый зритель получит на память небольшой сувенир и рисунки от художника.

Новый проект от Арт-галереи (ул. Луначарского, 62) называется "Истории на пленках". Ребятам покажут диафильмы, которые сопровождаются живой музыкой и вокалом от Елизаветы Шпак. Зрители увидят две сказки: "Дикие лебеди" и "Рождественские приключения медвежонка Паддингтона".

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