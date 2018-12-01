В Тюменском районе началась подготовка к празднованию столетия

Фото: Управление информационной политики и информатизации Тюменского района Фото: Управление информационной политики и информатизации Тюменского района

95-летие Тюменского района отметили в 2018 году. В планах на 2019 - начать подготовку к 100-летию.

Напомним, в юбилейный год в Тюменской районе имена выдающихся земляков присвоили улицам сел и деревень. Так, появились улицы Прокопия Подаруева в селе Перевалово, Георгия Мерабишвили в деревне Падерина и Григория Ковальчука в поселке Винзили. Двум улицам – в Винзилях и Успенке - даны названия 95-летия Тюменского района.

Как пишут "Аргументы и Факты в Западной Сибири", 2018 год район завершает с хорошими показателями: индекс промышленного производства, по предварительной оценке, составит 100,6%. Объем отгруженной продукции, работ и услуг, выполненных силами организаций, превышает 17 млрд. руб.