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В Тюменском районе началась подготовка к празднованию столетия

Общество, 12:49 30 декабря 2018

Фото: Управление информационной политики и информатизации Тюменского района

95-летие Тюменского района отметили в 2018 году. В планах на 2019 - начать подготовку к 100-летию.

Напомним, в юбилейный год в Тюменской районе имена выдающихся земляков присвоили улицам сел и деревень. Так, появились улицы Прокопия Подаруева в селе Перевалово, Георгия Мерабишвили в деревне Падерина и Григория Ковальчука в поселке Винзили. Двум улицам – в Винзилях и Успенке - даны названия 95-летия Тюменского района.

Как пишут "Аргументы и Факты в Западной Сибири", 2018 год район завершает с хорошими показателями: индекс промышленного производства, по предварительной оценке, составит 100,6%. Объем отгруженной продукции, работ и услуг, выполненных силами организаций, превышает 17 млрд. руб.

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