В Югре после крупного ДТП открыли горячую линию

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Открыт телефон горячей линии 83467397777 в связи с крупным ДТП, произошедшем на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск, сообщает управление МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу.

В результате столкновения автобуса и грузовика 29 декабря в 16 часов на 820 км федеральной автодороги в Нефтеюганском районе погибли шесть человек, 13 пострадали.

По предварительным данным, водитель автомобиля МАЗ по неустановленной на данный момент причине совершил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом Kia Granbird, сообщает УМВД по ХМАО.

На трассе организовано реверсивное движение.