В Тюменском районе подвели итоги года Год добровольца

Архивное фото ДИ и С "Пионер" Архивное фото ДИ и С "Пионер"

Чествование самых активных представителей волонтерский движений Тюменского района прошло в экопарке "Удача".

В настоящее время на территории района действует 240 общественных объединений, большая часть которых – волонтерские отряды. Это семитысячная армия неравнодушных людей, готовых прийти на помощь.

Во время торжественного мероприятия почетными и благодарственными письмами награждены координаторы и активисты движений "Волонтеры Победы", "Юнармия", активисты волонтерских движений на территории муниципальных образований, представители центров "Поколение" и "Созвездие", детско-юношеской спортивной школы, представители проекта "Серебряное волонтерство" и Российского движения школьников, пишет "Мегатюмень".