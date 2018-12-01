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В Тюменском районе подвели итоги года Год добровольца

Общество, 14:06 30 декабря 2018

Архивное фото ДИ и С "Пионер"

Чествование самых активных представителей волонтерский движений Тюменского района прошло в экопарке "Удача".

В настоящее время на территории района действует 240 общественных объединений, большая часть которых – волонтерские отряды. Это семитысячная армия неравнодушных людей, готовых прийти на помощь.

Во время торжественного мероприятия почетными и благодарственными письмами награждены координаторы и активисты движений "Волонтеры Победы", "Юнармия", активисты волонтерских движений на территории муниципальных образований, представители центров "Поколение" и "Созвездие", детско-юношеской спортивной школы, представители проекта "Серебряное волонтерство" и Российского движения школьников, пишет "Мегатюмень".

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