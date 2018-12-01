Тотальный диктант по татарскому языку пройдет осенью

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"Татарча диктант" пройдет в Тюменском госуниверситете осенью 2019 года. Текст подготовят ученые Татарстана.

Инициатором проведения диктанта в Тюмени является доктор филологических наук, профессор, директор центра тюркологии ТюмГУ Ханиса Алишина.

Отметим, что третий "Татарча диктант", который состоялся в 2018 году, был посвящен 110-летию писателя, Героя Советского Союза Абдуллы Алиша. Тогда, как напоминает "Тюменская область сегодня", проверить свои знания пришли около 60 любителей татарского языка.