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МФК "Тюмень" претендует на лидерство в российской Суперлиге

Спорт, 19:32 30 декабря 2018

Архивное фото mfktyumen.ru

МФК "Тюмень" поборется за лидерство в российской мини-футбольной Суперлиге в матчах с екатеринбуржской "Синарой". В последнем, десятом туре регулярного чемпионата, команды сыграют между собой дважды: 11 января в Екатеринбурге, 12 января - в Тюмени.

Напомним, что по итогам сыгранных 18 матчей "Синара" занимает первое место в турнирной таблице с 41 очком в активе. "Тюмень" идет третей, набрав 37 очков.

Стоит отметить, что в плей-офф прошлого сезона именно МФК "Тюмень" и "Синара" разыграли между собой бронзовый медали чемпионата России. Сначала тюменцы одержали две минимальные победы дома, затем дважды подряд проиграли в Екатеринбурге, однако затем все же смогли завоевать "бронзу", в решающем матче одержав на своем паркете победу со счетом 3:2, пишет "Вслух.ру".

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