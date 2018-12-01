Школьник из поселка Винзили стал победителем Всероссийского фестиваля "Уникум"

Фото администрации Тюменского района Фото администрации Тюменского района

Учащийся Винзилинской детской школы искусств "Мечта" Матвей Петухов - один из победителей VII Всероссийского фестиваля одаренных детей "Уникум".

В программу финала были включены различные мероприятия: выставки работ, мастер – классы и творческие встречи с ведущими специалистами в области изобразительного искусства, декоративно – прикладного искусства, фотоискусства, культурно развлекательные, экскурсионные программы и торжественная церемония награждения.

Матвей Петухов представил на суд жюри декоративную вазу "Осень в Тюменском районе". По итогам конкурса Матвей получил диплом финалиста, а его преподаватель Дарья Кургаева - благодарственное письмо оргкомитета конкурса, пишет "Мегатюмень".