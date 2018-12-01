Мастерская талантов приглашает юных тюменцев обучиться гончарному мастерству

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Детей из малоимущих семей и семей в трудной жизненной ситуации ждут на творческие занятия со 2 января 2019 года. Уроки проводятся на средства президентского гранта, которые получила общественная организация "Тепло души детям-сиротам".

Как отметила руководитель проекта Юлия Тараканова, занятия превосходно развивают мелкую моторику.

"На занятиях воспитанников мастерской познакомят с народными игрушками, видами росписи и традициями, научат основам живописи, цветоведения, композиции и дизайна. Проект рассчитан на 13 месяцев. Работа уже началась, и мы провели одну предновогоднюю ярмарку. Мастера поработают с детьми и в новогодние праздники. Занятия начнутся со 2 января", - рассказала она.

Как пишет "Тюменская область сегодня", записаться на занятия и уточнить расписание можно по телефону: 8(922)-002-33-68. Адрес мастерской: Тюмень, ул. 50 лет Октября, 63а.