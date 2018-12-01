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Жители Екатеринбурга смогут увидеть выставку "По мотивам тюменского ковра"

Общество, 16:24 31 декабря 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Около 30 больших панно будет представлено на выставке "По мотивам тюменского ковра" в Екатеринбурге, рассказала руководитель "Сибирской палитры" Анна Глазунова.

"Повезем около 30 больших панно – это старые работы, которые делали для проектов "За окном", "По сказкам Пушкина", "Петушок", и 8-9 лоскутных картин, созданных для проекта "По мотивам тюменского ковра" – к нему приступили минувшим летом, – уточнила она.

Работы тюменских мастеров будут представлены в музейном центре "Гамаюн", пишет "Тюменская область сегодня".

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