Жители Екатеринбурга смогут увидеть выставку "По мотивам тюменского ковра"

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Около 30 больших панно будет представлено на выставке "По мотивам тюменского ковра" в Екатеринбурге, рассказала руководитель "Сибирской палитры" Анна Глазунова.

"Повезем около 30 больших панно – это старые работы, которые делали для проектов "За окном", "По сказкам Пушкина", "Петушок", и 8-9 лоскутных картин, созданных для проекта "По мотивам тюменского ковра" – к нему приступили минувшим летом, – уточнила она.

Работы тюменских мастеров будут представлены в музейном центре "Гамаюн", пишет "Тюменская область сегодня".