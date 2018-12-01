Аграрии и фермеры Тюменского района подвели итоги года

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Десятки тонн молока и мяса, миллиард штук яиц и тысячи тонн овощей – предварительные итоги года подвели селяне Тюменского района.

Как сообщил начальник управления АПК администрации Тюменского района Валерий Герасимов, по всем видам продукции отмечается прирост к уровню прошлого года. Так, в сельхозпредприятиях произведено более 48 тысяч тонн мяса скота и птицы в убойном весе, более 46 тысяч тонн молока, около полутора миллиардов штук яиц.

По предварительным данным, в 2018 году производство продукции в хозяйствах всех категорий составило около 15 млрд. руб., это 102 процента по отношению к 2017 году.

В хозяйствах всех категорий по итогам 2018 года произведено продукции почти на 3 процента больше по сравнению с прошлым годом, в основном за счет роста производства на АО "ПРОДО Тюменский бройлер".

Производство молока к концу 2018 года увеличилось более чем на процент к уровню 2017 года. Средний надой молока на одну корову увеличился по сравнению с прошлым годом на 2 процента и составил 6 тыс. 102 кг.

Зерновых и зернобобовых культур, овощей в 2018 году из-за погодных условий получено меньше, чем в прошлом, а вот валовый сбор картофеля превысил 108 процентов к 2017 году.

Увеличился сбор овощей закрытого грунта. Кормов запасено почти по 35 центнеров кормовых единицы на голову скота (при норме 25), пишет "Комсомольская правда -Тюмень".