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Юным дизайнерам предлагают создать лучшую школьную форму

Общество, 18:43 31 декабря 2018

minpromtorg.gov.ru

Учащимся образовательных организаций региона предлагают принять участие в национальном конкурсе юных дизайнеров, где они могут разработать лучшую модель школьной формы.

Мероприятие проходит в рамках Всероссийского проекта "Талант, согревающий добром". На первом этапе нового проекта будут вестись прием заявок и другие организационные мероприятия. Конкурсные работы участников принимаются до 1 октября 2019 года.

Следующий этап конкурса – это работа компетентного жюри, которые в период октября-ноября 2019 года займутся оценкой работы школьников. В качестве членов жюри выступят деятели культуры и искусства, представители индустрии моды, легкой промышленности, государственных органов и общественных организаций. Свои итоги они подведут на последнем этапе творческого состязания.

Работы, которые будут признаны лучшими, могут стать основой для создания новой коллекций школьной формы и других аксессуаров. Данная школьная форма в последующем будет запущена в серийное производство.

Примечательно, что автором идеи провести такой конкурс является 12-летняя школьница из Москвы Александрия Лаптева. Девочка отметила, что она хотела создать такой проект, в котором могли бы поучаствовать все желающие дети России.

Организаторы подчеркнули, что к участию в конкурсе юных дизайнеров приглашаются не только девочки. Свои интересные проекты без труда могут представить и мальчики. Для них существуют несколько номинаций, в числе которых "дизайн школьного рюкзака" и "дизайн школьного галстука".

В проекте также будет разделение участников по возрастным категориям, пишет "Мой портал".

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