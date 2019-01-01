Тюменская ассоциация "Мы вместе" вышла на российский уровень

Фото: admtyumen.ru Фото: admtyumen.ru

Тюменская ассоциация организаторов отдыха и оздоровления населения "Мы вместе" в последние годы все чаще воспринимается как общероссийский методический центр в своем направлении деятельности. Как сообщает департамент социального развития Тюменской области, в ассоциацию входит 31 учреждение.

В течение 2018 года ассоциация "Мы вместе" разработала и реализовала проекты, имеющие важное значение как для специалистов, так и для отрасли отдыха и оздоровления в целом.

Так, с успехом прошли два областных семинара для организаторов детского отдыха, в которых приняли участие 650 участников из Тюменской области и 12 других регионов РФ. XVIII открытый межрегиональный конкурс детского творчества "Ребячьи забавы" собрал свыше 200 участников из пяти регионов. В пяти видах профессиональных конкурсов областного фестиваля методических идей "Дорогой открытий" приняли участие 300 специалистов.

В целом 12 оздоровительных организаций Тюменской области провели 14 семинаров для специалистов, 17 мастер-классов, 14 творческих программ. Во всех мероприятиях приняло участие около 1 тыс. 700 специалистов отрасли.