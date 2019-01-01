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Загородный центр "Остров детства" предложит тюменцам интересные семейные программы

Общество, 08:24 01 января 2019

https://остров-72.рф

Тюменский загородный детский центр "Остров детства" в 2018 году разработал и внедрил ряд экологических программ, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Одной из таких программ стало создание Эко-отряда. У ребят была возможность дополнительно заниматься с педагогами, работать в мини-лаборатории со студентами ТюмГУ, участвовать в мастер-классах и дискуссионных клубах.

В "Кемпинг-отряде" ребята познакомились с двумя видами туризма: пешим и водным. Во время теоретических и практических занятий ребята получили базовый набор знаний, умений и навыков. Кроме того, ребята более подробно ознакомились с основами оказания первой доврачебной медицинской помощи.

Кроме того, в центре была реализована новая программа "Тур на Остров" - семьям предлагалось несколько вариантов досуга во время пребывания в лагере.

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