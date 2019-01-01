Акцию "Подвешенный билет" объявил молодежный театральный центр "Космос"

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Акция "Подвешенный билет" стартует в молодежном театральном центре "Космос" в январе 2019 года.

Жители Тюмени, покупая билеты, смогут приобрести один или несколько лишних и оставить их у администратора. Тот, кто по какой-либо причине не может купить себе билет, воспользуется этой возможностью сходить на постановку бесплатно.

"Космос – это площадка для молодежных экспериментов. Нам хочется, чтобы она была такой же доступной для зрителей, как и для творческих коллективов Тюмени. К тому же возможность подарить билет — хороший повод продлить новогоднее настроение", — уверена руководитель проектного отдела молодежного театрального центра "Космос" Марина Деликатная.

Узнать расписание спектаклей центра можно на сайте космосцентр.рф

Напомним, эта идея родилась из мировой практики "подвешивать" кофе. Согласно традиции, любой желающий может зайти в заведение и взять кофе, который за него уже оплатили. Теперь такая акция распространится и на молодежный театральный центр "Космос", пишет "Мой портал".