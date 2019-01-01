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Новогодние каникулы: тюменцев ждут на мастер-классах, играх и чаепитиях

Общество, 10:14 01 января 2019

Тюменцев приглашают на мастер-классы и игры. Так, отдел по работе с молодой семьей центра "Дзержинец" ждет всех желающих 3 января с 11 до 18 часов на "Новогодний квест со Снегурочкой".

4 января пройдет семейный день настольных игр - приходить можно с друзьями и родственниками. Организаторы обещают экивоки, имаджинариум, свинтус, крокодил, а также хорошее настроение, чай с печеньем.

5 января будет день творчества - ждут родителей с детьми, бабушек, дедушек с внуками и просто всех, кто любит творить. Организаторы приготовили несколько мастер-классов на любой вкус. Гостей ждут в молодежном пространстве "Город молодых" по адресу ул. Механическая, 31/1, пишет "Мегатюмень".

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