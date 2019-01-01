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Мультицентр "Моя территория" ждет тюменцев на квартирник

Общество, 12:24 01 января 2019

"Моя территория"

Мастер-класс по канзаши и квартирник пройдут в мультицентре "Моя территория" в конце января 2019 года.

Предполагается, что мастер-класс, на котором участники смогут сделать себе украшения для волос в японской технике — канзаши состоится 22 января.

А через неделю, 29 января, всех желающих ждут на традиционном квартирнике. Гости смогут согреться чашкой ароматного чая и спеть любимые песни в дружественной атмосфере. Каждый желающий может исполнить только три песни, а выступить может любой, кто более или менее уверенно владеет гитарой. С собой можно взять гитару, сменку для удобства, сладости и чай или кофе.

"Мне кажется, что в скором времени квартирник выльется в масштабное мероприятие, так как он привлекает все больше людей, организаторов крупных бардовских фестивалей, телевидение. На 2019 год я подготовила новый формат мероприятия — сольный концерт", — поделилась организатор квартирников Анастасия Перушкина.

Вход на мероприятия свободный, но необходима регистрация на сайте: TMN-id, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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