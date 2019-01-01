Активисты-экологи запустили новые проекты: Экологичное родительство" и "My cup, please"

Фото официальной группы ВКонтакте "Раздельный сбор отходов в Тюмени| Круговорот" Фото официальной группы ВКонтакте "Раздельный сбор отходов в Тюмени| Круговорот"

Тюменцам предлагают присоединиться к проектам "Экологичное родительство" и "My cup, please" . Их разработали и реализуют добровольцы объединения "Круговорот" в 2018 году.

Первый создан для мам и пап, которые хотят узнать об многоразовых альтернативах подгузникам, безопасной бытовой химии и мягких средствах для ухода за малышом.

Проект "My cup, please" помогает соединить на одной карте кофейни Тюмени, где наливают напитки в многоразовые термокружки и поощряют клиентов скидкой или десертом за отказ от использования одноразовых стаканчиков.

В 2018 году к добровольцам объединения "Круговорот" присоединилось две тысячи единомышленников в социальной сети "ВКонтакте", в команду проекта вошли восемь новых волонтеров. Активисты провели в Тюмени 12 общегородских акций по сбору вторсырья. В рамках мероприятий собрано и передано на переработку 7,5 тонн стекла, 8 тонн макулатуры, 800 кг пластика, 400 кг металла, пишет "Тюменская область сегодня".