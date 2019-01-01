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Тюменцев приглашают на второй фестиваль комиксов Comic Arts Tyumen

Общество, 15:36 01 января 2019

Фото официальной группы ВКонтакте "Comic Arts Tyumen"

Фестиваль авторских комиксов Comic Arts Tyumen пройдет 30-31 марта 2019 года. Как рассказал художник и организатор фестиваля Виталий Лазаренко, тюменцев ждут мастер-классы, лекции.

"Мы рассматриваем несколько потенциальных площадок для его проведения. Если у вас есть интересная идея, где мог бы пройти крупнейший в регионе комикс-фестиваль — пишите нам", - обратился он.

Список приглашенных гостей и спикеров нового фестиваля пока не раскрывается, но организаторы отметили, что в этот раз тюменцы смогут услышать лекции и посетить мастер-классы комиксистов из США, Великобритании и Латвии.

"Как обычно будет насыщенная фестивально-образовательная программа. Мы планируем организовать площадку для открытых лекций вроде open talks. На ней любой желающий сможет выступить перед аудиторией и поделиться своими знаниями и навыками", - уточнил Лазаренко.

Также организаторы планируют выпустить специально к фестивалю комикс-газету и фестивальную брошюру, пишет "Вслух.ру".

Напомним, первый фестиваль Comic Arts Tyumen прошел в Тюмени в 2018 году. Он собрал комиксистов не только из Тюменской области, но и со всей России. На реализацию проекта был получен грант "Моя идея". В этом году организаторы также ищут спонсоров для проведения фестиваля. Подробнее о мероприятии можно узнать в группе фестиваля "ВКонтакте".

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