Тюменцев приглашают на второй фестиваль комиксов Comic Arts Tyumen

Фото официальной группы ВКонтакте "Comic Arts Tyumen" Фото официальной группы ВКонтакте "Comic Arts Tyumen"

Фестиваль авторских комиксов Comic Arts Tyumen пройдет 30-31 марта 2019 года. Как рассказал художник и организатор фестиваля Виталий Лазаренко, тюменцев ждут мастер-классы, лекции.

"Мы рассматриваем несколько потенциальных площадок для его проведения. Если у вас есть интересная идея, где мог бы пройти крупнейший в регионе комикс-фестиваль — пишите нам", - обратился он.

Список приглашенных гостей и спикеров нового фестиваля пока не раскрывается, но организаторы отметили, что в этот раз тюменцы смогут услышать лекции и посетить мастер-классы комиксистов из США, Великобритании и Латвии.

"Как обычно будет насыщенная фестивально-образовательная программа. Мы планируем организовать площадку для открытых лекций вроде open talks. На ней любой желающий сможет выступить перед аудиторией и поделиться своими знаниями и навыками", - уточнил Лазаренко.

Также организаторы планируют выпустить специально к фестивалю комикс-газету и фестивальную брошюру, пишет "Вслух.ру".

Напомним, первый фестиваль Comic Arts Tyumen прошел в Тюмени в 2018 году. Он собрал комиксистов не только из Тюменской области, но и со всей России. На реализацию проекта был получен грант "Моя идея". В этом году организаторы также ищут спонсоров для проведения фестиваля. Подробнее о мероприятии можно узнать в группе фестиваля "ВКонтакте".