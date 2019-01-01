В поселке Богандинский чествовали лучших жителей

фото администрации Тюменского района фото администрации Тюменского района

Лучших жителей, отличившихся в течение года, чествовали в поселке Богандинский Тюменского района. Также на церемонии награждения подвели итоги муниципального конкурса "А у нас во дворе Новый год в серебре".

Глава Богандинского муниципального образования Андрей Казанцев и председатель думы Алексей Яковлев, приветствуя участников, поблагодарили их за труд и активную жизненную позицию, вручили благодарственными письма и почетные грамоты.

Среди награжденных - семья Карповых. Они живут под девизом "Мы - за здоровый образ жизни!". Награды и дипломы – подтверждение их верности девизу. Весной Карповы стали участниками акции "Областная зарядка - 2018" и фестиваля ГТО.

Приятным аккордом мероприятия стало подведение итогов муниципального конкурса "А у нас во дворе Новый год в серебре". В номинации "Новогодняя игрушка" заявлены 100 поделок. Самые активные - ребята из Богандинской школы №1 и ее структурного подразделения, детского сада "Березка". Жюри было не просто принять решение и выбрать лучших. Поэтому многие отмечены специальными призами и дипломами "За оригинальность", "Зрелищность", "Креативность и творческий подход".

В номинации "Сказочный двор" на конкурс поступило 10 заявок - как от организаций поселка, так и от частных дворов. Школы и детские сады постарались на славу, создав из снега сказочные фигуры. Первое место среди частных дворов взял дом №1 по ул. Ломоносова, где группа инициативных жителей украсила к Новому году территорию при дворе. Инициатором участия в конкурсе выступила семья Андреевых. В подготовке украшений для новогодней красавицы участвовали многие жители дома, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".