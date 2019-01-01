Стал известен финал трилогии о Тюмэне

фото официальной группы ВКонтакте "ТЮМЭН" фото официальной группы ВКонтакте "ТЮМЭН"

Финальная третья часть истории о сибирском супер-герое Тюмэне, черпающим силы в нефти, выйдет в феврале 2019 года. Об этом рассказал автор комикса Георгий Елаев.

"Сейчас я дорисовываю историю. Изначально я хотел чтобы это была новая история про Тюмэна, но все получилось иначе. Я уехал в путешествие с этим комиксом и решил превратить книгу в рассказ о своих путешествиях. Сейчас я рисую и делаю коллажи из фотографий, которые заснял на пленку в пути. Это будет финальная часть книги, которую планирую закончить в новогодние праздники", - отметил комиксист.

По словам автора персонажа, 50 человек поддержали выпуск финала трилогии финансово на краудфандинговой платформе, для них Георгий напечатает и переплетет выпуск истории собственноручно. Общий тираж финальной истории составит около 200 экземпляров, объем книги — 150 страниц, пишет "Вслух.ру"

Георгий Елаев также рассказал, как встретили специально переведенного на английский язык Тюмэна в Бруклине на крупнейшем в мире фестивале комиксов, куда он был приглашен в этом году.

"В США отреагировали хорошо. Я не ожидал, что будет такой интерес к моему комиксу. Многие расспрашивали меня о нем, удивлялись, что в Сибири вообще делают комиксы. Я думаю, на самом деле, им было просто любопытно посмотреть на эту дурацкую попытку создать сибирского супергероя", - рассказал Елаев.