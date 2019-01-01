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Онлайн - платформу социального проекта "Шанс" запустят в 2019 году

Общество, 19:31 01 января 2019

#Шанс72. Фото организаторов

Тюменский социальный проект открывает социальную франшизу для других городов. Онлайн-платформа социального проекта "Шанс" будет доступна в 2019 году.

Авторский сборник методических рекомендаций, разработанный тюменской командой, можно будет скачать и использовать в работе с подростками. Также на платформе появятся социальные продукты, созданные тюменскими медианаставниками — видеоролики, фотоистории, плакаты, документальные и короткометражные фильмы.

Кроме того, на платформе будет размещена карта регионов, которые присоединились к "Шансу" и реализуют проект, пишет издание "АиФ - Западная Сибирь".

Напомним, что социальный проект "Шанс" проходит в Тюмени в третий раз. В 2018 году тюменская команда курировала реализацию в Ялуторовске. В течение восьми месяцев своего наставника обрели 100 подростков. Участники посетили 86 мероприятий в Тюмени и 63 в Ялуторовске.

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