Жителям Тюменской области предлагают стать добровольными помощниками лесников

Фото rosleshoz.ru Фото rosleshoz.ru

Официальный статус общественных лесных инспекторов имеют 34 жителя Тюмени и Тюменского района. В региональном департаменте лесного комплекса намерены популяризировать деятельность общественных инспекторов и привлекать к ней жителей Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска и других муниципальных образований.

Помимо обнаружения свалок, незаконной рубки общественные инспекторы имеют право патрулировать и охранять лесные территории совместно с государственными инспекторами. Об этом рассказал директор департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов.

"Департамент лесного комплекса и общественные лесные инспекторы создали общий чат для размещения информации о нарушениях в лесах. И появились реальные примеры, когда сообщения активистов стали основанием для возбуждения административного дела. Но главная задача совместной работы с добровольцами - не поиск нарушителей и назначение наказаний, а рост числа добрых дел и добрых людей по отношению к природе и лесу. Большинство общественных инспекторов принимают активное участие в экологических мероприятиях – организовывают субботники, ведут пропаганду бережного отношения к природе, проводят экологические уроки. Важно, чтобы волонтеры сотрудничали с лесниками не только в Тюменском районе, но и в других муниципальных образованиях", - рассказал он.

Для эффективного взаимодействия добровольцев со специалистами департамента создана группа в Viber, которая позволяет оперативно информировать контролирующие ведомства о появившихся свалках, возгораниях леса, незаконных рубках, очагах распространения насекомых-вредителей. За 2018 год общественные инспекторы направили в департамент восемь материалов с фотографиями, свидетельствующих о нарушении порядка на лесной территории. По четырем из них возбуждены дела об административной ответственности.

Желающие вступить в ряды общественных лесных инспекторов могут подать заявление о присвоении статуса общественного инспектора по охране окружающей среды в департамент лесного комплекса Тюменской области на имя директора по адресу: Тюмень, ул. Первомайская, д. 34/1, каб. 317; либо в местное лесничество, пишет "Тюменская область сегодня".