Тюменцы подвели итоги года в соцсетях

Участники челленджа #мывелисебяхорошо в instagram Участники челленджа #мывелисебяхорошо в instagram

Тюменцы поделились своими достижениями за 2018 год в социальных сетях. Истории горожан можно найти по хештегом #мывелисебяхорошо.

"В этом году я освоил новую профессию, и теперь делаю быстрые, адаптивные и семантически правильные сайты для людей со всего мира. Начал проводить занятия по дизайну в Первой школе SMM. Наконец-то пришло понимание дальнейшей жизни и собственных желаний, так что, Дедушка, дальше будет только лучше. Спасибо тебе и всем близким за любовь и поддержку, — поделился Михаил Воробьев.

А Елена Костомахина отметила в посте, что 2018 год выдался тяжелым в эмоциональном плане и что ей непросто судить вела ли она себя хорошо все 12 месяцев. "Встретила 2018 год я в своем любимом городе, так и получилось, что в течение года большую часть свободного времени проводила там. Этот год заставил пересмотреть свои взгляды, мысли и планы. И я благодарна ему за это", - пишет девушка.

Кто-то впервые сел на шпагат, кто-то уехал за границу. Некоторые ребята побывали на форумах, на которых давно мечтали представить свои проекты. Поженили друзей, подарили множество улыбок и воспитали счастливых детей. У каждого в минувшем году был повод для гордости, еще больше их можно найти под хэштегом #мывелисебяхорошо в социальных сетях Вконтакте и Instagram.

Новогодний челлендж запустил сервис быстрых регистраций TMN-ID. Делясь впечатлениями, тюменцы участвовали в розыгрыше "From деда with love 2019", пишет "Комсомольская правда -Тюмень".