Социальный проект "Шанс" изменится - за каждым подростком закрепят по два наставника

Фото из группы проекта "Шанс" из социальной сети Фото из группы проекта "Шанс" из социальной сети

Социальный проект "Шанс" запустится в 2019 году по технологии двойного наставничества.

Подростков поделят на группы, каждую из которых будет курировать выпускник вуза, вместе они посетят серию мастер-классов, где научатся писать сценарии, работать с камерой, монтировать видео и распространять контент в сети. Итогом их деятельности станет фильм о выбранной профессии.

Кроме того, за каждой группой будет закреплен наставник — сотрудник организации, который проведет экскурсию по предприятию, где каждый сможет попробовать себя в роли работника. Также он расскажет об особенностях профессии и о качествах, которыми должен обладать специалист той или иной области, пишет "АиФ - Западная Сибирь".