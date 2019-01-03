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Ученые добрались до самого загадочного озера в Антарктике

Общество, 18:19 02 января 2019

militaryarms.ru | Фото: militaryarms.ru

Группа ученых из международного проекта SALSA сумела достичь загадочного озера Мерсер, которое расположено подо льдами Антарктики на глубине более одного километра, об пишет РИА Новости.

По заявлению специалистов, исследование подледного озера площадью 140 кв. км — одного из 400, обнаруженных в Антарктике — даст редкую возможность для изучения биологии и химии наиболее изолированных экосистем Земли.

Отмечается, что ученые смогли достичь озера при помощи буровой установки высокого давления с использованием горячей воды. На данный момент специалисты готовят аппаратуру для подробного изучения структуры воды озера, а также записи видео непосредственно в водоеме.

Изучение озера Мерсер позволит ученым заполнить важный пробел в понимании истории Антарктики.

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