Тюменская социальная реклама признана лучшей на Всероссийском конкурсе

фото официальной группы ВКонтакте "ШАНС | Сделай шаг вперед | Тюмень" фото официальной группы ВКонтакте "ШАНС | Сделай шаг вперед | Тюмень"

Тюменский фотопроект признан лучшим в конкурсе социальной рекламы ”Импульс”. Кроме того, пиар-кампания проекта “Шанс” заняла третье место на Всероссийском конкурсе.

Тюменцев отметили федеральные эксперты, среди которых: генеральный директор МИА “Россия сегодня” Дмитрий Киселёв, директор фонда ВЦИОМ Валерий Федоров, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин и другие.

Автором идеи фотопроекта "Курение мешает" является Иван Кармацкий. Посмотреть работы можно ВКонтакте.

Напомним, что пиар-кампания по профилактике разного рода зависимостей и девиантного поведения стартовала еще в октябре 2017 года: за активисты провели конкурс сценариев “Медианаставник”, создали 15 продуктов социальной рекламы, пишет "Мегатюмень".