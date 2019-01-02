Тюменская социальная реклама признана лучшей на Всероссийском конкурсе
Тюменский фотопроект признан лучшим в конкурсе социальной рекламы ”Импульс”. Кроме того, пиар-кампания проекта “Шанс” заняла третье место на Всероссийском конкурсе.
Тюменцев отметили федеральные эксперты, среди которых: генеральный директор МИА “Россия сегодня” Дмитрий Киселёв, директор фонда ВЦИОМ Валерий Федоров, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин и другие.
Автором идеи фотопроекта "Курение мешает" является Иван Кармацкий. Посмотреть работы можно ВКонтакте.
Напомним, что пиар-кампания по профилактике разного рода зависимостей и девиантного поведения стартовала еще в октябре 2017 года: за активисты провели конкурс сценариев “Медианаставник”, создали 15 продуктов социальной рекламы, пишет "Мегатюмень".