Творческий проект "Рисовач" продолжится в 2019 году

Фото официальной группы ВКонтакте "SPACE COW Events | Тюмень" Фото официальной группы ВКонтакте "SPACE COW Events | Тюмень"

Желающих научиться рисовать комиксы ждут каждое воскресенье с 19 до 21 часа. Мастер-классы будут проходить в кафе на первом этаже Школы перспективных исследований ТюмГУ.

"Этому движению в Тюмени уже четыре года, - рассказал "Вслух.ру" художник Виталий Лазаренко. - "Рисовач" - это открытая площадка с минимальным порогом вхождения. Ты можешь прийти и тут же сесть рисовать. Нет обязательной программы обучения, зато есть комьюнити, где все помогают друг другу".

Чтобы присоединиться к команде тюменских художников, достаточно принести бумагу и карандаши в ШПИ. "Формат таких встреч зародился в группе ВКонтакте. По итогам челенджа (соревнования по созданию иллюстраций на какую-то тематику) я выводил ребят в кофейню и все скидывались на булочку с кофе победителю, - вспомнил Лазаренко первые встречи "Рисовача". - Со временем встречи стали постоянными".

Расписание встреч публикуется в группе ВКонтакте.